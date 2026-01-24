Il Cagliari sfrutta l'asse Palestra-Kilicsoy (e la deviazione di Comuzzo) e sblocca la gara
Si sblocca dopo mezz’ora la partita al Franchi tra Fiorentina e Cagliari, con la rete per i sardi che porta la firma di Kilicksoy. Bel contropiede della formazione rossoblu portato sulla destra dal solito Palestra, il quale lascia partite un cross perfetto per la testa del compagno. Il turco colpisce benissimo e infila De Gea grazie ad una deviazione di Comuzzo.
