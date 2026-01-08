TMW Roma-Napoli, asse caldo: Lucca piace a Gasperini, Dovbyk in contropartita? Poi c'è Ngonge...

Lorenzo Lucca continua a essere uno degli obiettivi sensibili per la Roma di Gian Piero Gasperini. Al tecnico serve un centravanti dopo avere praticamente bocciato i due che ha - al netto dei due gol con il Lecce - e il nove del Napoli in questo momento è chiuso dalla straordinaria vena di Hojlund e con il possibile rientro di Lukaku rischierebbe davvero di giocare molto poco.

Per questo ci sono stati contatti tra le parti e tra le ipotesi c'è uno scambio fra Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk. Ancora da comprendere la formula, perché c'è un nodo gordiano per la posizione del napoletano: è in prestito e l'obbligo di riscatto scatterà solamente a febbraio, a meno che non venga rimodulata la situazione con l'Udinese. Non è una situazione semplice da sbrogliare, mentre quella dell'ucraino è abbastanza semplice. Qualora dovesse far bene con Conte potrebbe anche rimanere.

Nei vari discorsi è stato anche offerto Cyril Ngonge. Il calciatore è in prestito al Torino ma dovrebbe ritornare a casa base a breve giro di posta, con diversi club sulle sue tracce. Può essere un'opzione anche per la Roma, considerato che in quella posizione di campo Leon Bailey dovrebbe ritornare in Premier League dopo l'ennesimo infortunio.