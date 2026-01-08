Bari, Caso frena sull'ipotesi biancorossa. Spunta lo scambio Antonucci-Distefano

Arrivano novità in merito all'interesse del Bari nei confronti di Giuseppe Caso, attaccante in forza al Modena.

Stando a quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, infatti, il giocatore avrebbe frenato sul trasferimento in biancorosso, non convinto dalla formula dello stesso (prestito con diritto di riscatto). Novità in merito sono attese già nelle prossime ore (in un senso o nell'altro), con Sampdoria e Cesena che rimangono alla finestra in attesa di capire quale sarà il destino dell'ex Frosinone.

Sul fronte delle uscite, invece, sta prendendo corpo l'idea una sorta di 'scambio' con la Carrarese. Secondo il quotidiano oggi in edicola Galletti e toscani starebbero valutando l'idea di vedere Mirko Antonucci, trequartista di proprietà dello Spezia, al 'Dei Marmi' e Filippo Distefano, attaccante di proprietà della Fiorentina, al 'San Nicola'.

Quattro squadre per muovere due giocatori. Difficile ma non del tutto impossibile.