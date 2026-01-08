TMW Lazio, c'è anche il Nizza su Belahyane. Il centrocampista piace a tre club di A

Reda Belahyane finora non è stato un grosso fattore nella stagione della Lazio. Solo 7 presenze con 286 minuti (e un assist) può partire durante questo mercato di gennaio. Dalla Serie A piace a tre club: principalmente al Torino, il più avanti nelle ultime settimane. Poi c'è il Cagliari, alla ricerca di un centrocampista e l'Hellas Verona, club che lo ha avuto fino a gennaio dell'anno scorso, salvo poi cederlo in biancoceleste dopo sei mesi davvero straordinari rispetto al rendimento attuale.

C'è un'altra squadra che, nelle ultime ore, si è inserita con forza. È il Nizza, club che lo ha già avuto alle dipendenze. Sarebbe utile anche per la lista UEFA, visto che è cresciuto in Provenza fra il 2021 e il 2024, prima appunto di firmare con il Verona per una cifra risibile - 500 mila euro - dando il la a una grande plusvalenza, visto che è stato ceduto a oltre 10 milioni di euro.

Questa è anche la cifra per il diritto di riscatto. Perché la base di un'operazione è quella di un prestito oneroso che poi porti con sé un'opzione intorno ai dieci milioni di euro per rendere il trasferimento a titolo definitivo. Nelle prossime ore sono previste novità.