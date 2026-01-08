Conte scansa il mercato del Napoli: "Non ne parlo. Ci sono situazioni oggettive, le vedono tutti"

Antonio Conte è un fiume in piena dopo la partita pareggiata 2-2 dal suo Napoli contro l'Hellas Verona, valevole per la 19^ giornata di Serie A. E al termine della partita il tecnico del club campano ha così parlato ai microfoni di Radio Rai: "Diciamo che nel primo tempo abbiamo perso parecchi duelli e concesso due gol, dove potevamo fare un po' meglio. Ma sappiamo che il calcio vive di episodi e nel primo tempo tutti e due gli episodi sono stati negativi. Nel secondo tempo sicuramente abbiamo avuto una grande reazione sotto tutti i punti di vista. Forse meritavamo qualcosa di più in base a tutte le situazioni che ci sono stati".

A un certo punto il Napoli, andato sotto di due gol, sembrava poterla ribaltare del tutto e vincerla anche, rischiando poi però pure quasi di perderla. Si espone così sul tema Conte: "Ti spingi in avanti per fare gol, ne hai fatti altri due, poi alla fine c'è stato questo punto appena. Il Verona ha giocato solo su ripartenze, su queste palle sporche. Poi hanno anche giocatori di qualità, ci sta che concedi qualcosa alla fine per troppa voglia di vincere".

Conclusione sul mercato di gennaio del Napoli, sul quale però Conte preferisce non entrare troppo nel dettaglio: "Ho già detto che del mercato non parlo. Ci sono delle situazioni oggettive che tutti possono vedere e fare le proprie valutazioni. Come dico sempre, cerco di valorizzare tutto quello che abbiamo a disposizione per cercare poi di fornire un buon prodotto".