Stasera Milan-Genoa, i convocati di De Rossi: c'è Otoa, sono 6 gli assenti
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Milan. Torna Otoa, mentre restano fuori per infortunio Siegrist, Cornet, Messias, Ekuban e Gronbaek, oltre a Onana impegnato in Coppa d'Africa. Questo l'elenco completo:
Portieri: Leali, Lysionok, Sommariva
Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby, Venturino
Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Fini, Nuredini, Vitinha
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile