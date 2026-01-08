Spezia, oggi la firma di Adamo. Tutti i dettagli del trasferimento dal Cesena
Dopo quelli di Leonardo Sernicola dalla Cremonese e Boris Radunovic dal Cagliari, oggi per lo Spezia è in arrivo il terzo colpo di questo mercato di gennaio.
Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, di Emanuele Adamo, esterno destro classe 1998 del Cesena.
L'operazione si dovrebbe definire in queste ore sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per circa 400mila euro, più 250.000 di bonus tra numero di presenze e ottenimento della salvezza da parte del club ligure.
Al giocatore napoletano, invece, due anni e mezzo di contratto, più un'opzione per una ulteriore stagione. Con la firma sui contratti che dovrebbe avvenire già oggi.
Per Adamo, dunque, in queste ore si dovrebbe chiudere l'avventura in Romagna iniziata nel luglio 2022 e che lo ha portato a mettere in archivio 136 presenze e 11 gol con la maglia del Cavalluccio.
