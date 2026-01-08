Padova, Andreoletti: "Gomez grande valore aggiunto. Mercato? Siamo in buone mani"
A pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta invernale Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, ha fatto un primo bilancio della stagione biancoscudata attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport:
"Fa piacere essere in quella posizione di classifica, ma quello che stiamo imparando della Serie B è la sua precarietà: bastano un paio di partite per stravolgere l’andamento del campionato. C’è fiducia per il futuro".
Sull'arrivo di Alejandro Gomez, poi, afferma: "È un leader, un campione del mondo che gioca in B: una cosa rara. Sta crescendo di condizione dopo due anni di stop, nel girone di ritorno può essere un grande valore aggiunto".
Infine una chiosa sul mercato: "Il mercato è gestito da un direttore molto esperto, che conosce bene le dinamiche: siamo in buone mani".
