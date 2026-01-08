Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Padova, Andreoletti: "Gomez grande valore aggiunto. Mercato? Siamo in buone mani"

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 09:34Serie B
Luca Bargellini

A pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta invernale Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, ha fatto un primo bilancio della stagione biancoscudata attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport:

"Fa piacere essere in quella posizione di classifica, ma quello che stiamo imparando della Serie B è la sua precarietà: bastano un paio di partite per stravolgere l’andamento del campionato. C’è fiducia per il futuro".

Sull'arrivo di Alejandro Gomez, poi, afferma: "È un leader, un campione del mondo che gioca in B: una cosa rara. Sta crescendo di condizione dopo due anni di stop, nel girone di ritorno può essere un grande valore aggiunto".

Infine una chiosa sul mercato: "Il mercato è gestito da un direttore molto esperto, che conosce bene le dinamiche: siamo in buone mani".

