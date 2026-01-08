Benevento, a volte ritornano: sanniti pronti a riabbracciare Luca Caldirola

Dopo quattro anni e mezzo le strade del Benevento e di Luca Caldirola potrebbero tornare ad incrociarsi.

Stando, infatti, a quanto riportato da Tuttosport, il difensore, svincolatosi in estate dal Monza retrocesso in Serie B e nella prima parte di stagione nelle fila della Folgore Caratese in Serie D, dovrebbe tornare al club sannita dove vinse un campionato di Serie B e disputò anche la prima storica stagione del club nella massima serie.

Caldirola (34), prodotto del vivaio dell'Inter, ha vissuto la sua carriera da calciatore fra i campi italiani ed esteri. Nel suo percorso professionale, infatti, ha vestito le maglie di Vitesse, Brescia, Cesena, Werder Brema, Darmstadt, Benevento, Monza e, appunto, Folgore Caratese.