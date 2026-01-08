Benevento, a volte ritornano: sanniti pronti a riabbracciare Luca Caldirola
TUTTO mercato WEB
Dopo quattro anni e mezzo le strade del Benevento e di Luca Caldirola potrebbero tornare ad incrociarsi.
Stando, infatti, a quanto riportato da Tuttosport, il difensore, svincolatosi in estate dal Monza retrocesso in Serie B e nella prima parte di stagione nelle fila della Folgore Caratese in Serie D, dovrebbe tornare al club sannita dove vinse un campionato di Serie B e disputò anche la prima storica stagione del club nella massima serie.
Caldirola (34), prodotto del vivaio dell'Inter, ha vissuto la sua carriera da calciatore fra i campi italiani ed esteri. Nel suo percorso professionale, infatti, ha vestito le maglie di Vitesse, Brescia, Cesena, Werder Brema, Darmstadt, Benevento, Monza e, appunto, Folgore Caratese.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile