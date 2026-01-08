Salernitana, Iervolino tuona: "Giù le mani da Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele"

La sconfitta a sorpresa subita contro il Siracusa, fanalino di coda del Girone C di Serie C, ha scosso l'ambiente della Salernitana. Tanto da mettere in dubbio la prosecuzione del percorso iniziato in estate dal direttore sportivo Daniele Faggiano e dal tecnico Giuseppe Raffaele.

Un orizzonte, questo, che il numero uno del club campano, Danilo Iervolino, ha così commentato: "Giù le mani dal direttore sportivo Faggiano e dall’allenatore Raffaele. Li facciano lavorare in santa pace".

Parole queste pubblicate quest'oggi dal Corriere dello Sport nonostante lo stesso imprenditore avesse fatto capire che il ko in questione gli fosse andato indigesto.

Nessun ribaltone, dunque. Ma nuovi investimenti sul mercato per tentare l'assalto il primo posto in classifica che vale il ritorno diretto in Serie B. Per questo motivo il primo obiettivo è è Cosimo Chiricò del Casarano, ex Catania e vecchia conoscenza di Faggiano. Da non escludere anche i nomi di Massimo Coda della Sampdoria, Luigi Cuppone dell'Audace Cerignola (che piace anche alla Virtus Entella in Serie B.