Lazio, l'attaccante Ratkov appena uscito dalle visite: ora i testi atletici all’Isokinetic
Petar Ratkov è appena uscito dalle visite mediche a Villa Mafalda e tra poco sarà all’Isokinetic per svolgere i consueti test atletici. Dopodiché, l'attaccante serbo firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al club di Claudio Lotito. Ratkov, classe 2003, proviene dal Salisburgo per circa 13 milioni di euro.
Le parole di mister Sarri su Ratkov ieri dopo la Fiorentina
"Ratkov non lo conosco, non so che dire: imparerò a conoscerlo per poterlo sfruttare. È una scelta societaria, probabilmente loro lo conoscono meglio di me ma non è una polemica, solo una constatazione".
