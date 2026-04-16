Il caso Wesley scuote (ancora) la Roma: la frattura tra Gasperini e Ranieri appare insanabile

C'è un nuovo caso a Trigoria e riguarda Wesley. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, Gian Piero Gasperini vorrebbe averlo a disposizione già per la gara che la Roma giocherà contro l'Atalanta, mentre lo staff medico frena e preferirebbe che rientrasse in gruppo la prossima settimana. Il calciatore è dello stesso avviso del tecnico, ma oggi comunque non si è allenato in gruppo. La sua speranza è che sia presente alla rifinitura di domani.

I test non hanno convinto i medici e Claudio Ranieri li ha difesi dalle critiche, che ultimamente sono state davvero tante a causa della ardiva operazione di Dybala, dei reiterati stop di Ferguson e degli infortuni di Dovbyk e Kone. Gasperini è andato oltre, ha cercato di ottenere il via libera pure da Georg Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e punto di riferimento per i Friedkin.

Non è la prima volta che il tecnico di Grugliasco interpella il medico svizzero, anche perché la questione relativa ai problemi fisici è stata al centro della nuova discussione avvenuta due sere fa tra Gasperini e Ranieri. Tra i due sono volate parole grosse e la frattura appare ormai insanabile: uno dei due protagonisti a fine stagione andrà via. La proprietà comunque rivoluzionerà il reparto infermeria su indicazione dello stesso Ahlbaumer.