Gasperini e Sarri in bilico, il Corsera (Roma) titola: "Friedkin e Lotito, è l'ora delle scelte"

Il rebus panchina è l'elemento che accompagna ora Roma e Lazio, tutt'altro che certe della permanenza in panchina di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri. Nel taglio basso dell'edizione romana del Corriere della Sera in edicola oggi si parla di questo argomento: "Friedkin e Lotito, è l'ora delle scelte - si legge -. La proprietà Usa deve sciogliere il nodo Ranieri-Gasperini. Il futuro di Sarri agita la Lazio".

Nei giorni scorsi Claudio Ranieri non aveva risparmiato le bordate al tecnico giallorosso: "Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri. Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c'è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione. Ziolkowski, Venturino, Zaragoza... è vero, potevamo prendere Rowe, però non è stato preso su sua richiesta. Abbiamo cercato di dare all'allenatore una squadra che lo scorso anno è arrivata a un punto dalla Champions e dei giovani da far maturare. Se mi piacerà continuare in questo ruolo continuerò, altrimenti no. Non sto a fare il garante di nessuno, io amo la Roma. Come mi sono fatto da parte da allenatore, così potrò fare da senior advisor".