Il chirurgo che ha operato Di Lorenzo: "Vi spiego l'infortunio. Per il recupero 40 giorni"

Nelle scorse ore Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, si è operato al piede sinistro, sottoponendosi a un intervento chirurgico svolto presso la Clinica Villa Angela del capoluogo campano.

Un'operazione perfettamente riuscita, eseguita dal dottor Ottorino Catani, che al termine dell'intervento, completato senza complicazioni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per informare sullo stato di salute del capitano azzurro: "L’intervento è perfettamente riuscito. Si è trattato di un’operazione correttiva per risolvere un difetto che causava dolore a Di Lorenzo. Per il pieno recupero saranno necessari circa cinquanta giorni. Ritengo inoltre che la distorsione rimediata sabato scorso sia stata influenzata anche dal timore di farsi nuovamente male al piede".

Nelle scorse ore, tra l'altro, era stato lo stesso Di Lorenzo a fare chiarezza sulle sue reali condizioni, scrivendo sui social: "Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose. La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede".