Napoli, Di Lorenzo si opera ma non al ginocchio. L'intervento sarà al piede, ecco la spiegazione

Nelle scorse ore il Napoli ha comunicato l'imminente intervento chirurgico a cui si sottoporrà il capitano Giovanni Di Lorenzo. Un intervento deciso di comune accordo con lo staff medico del Napoli, che però non riguarda direttamente il ginocchio infortunatosi contro la Fiorentina.

Sfruttando lo stop forzato, che potrebbe arrivare a due mesi, per la distorsione al ginocchio, Di Lorenzo ha infatti deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema al piede che si portava avanti da tempo, circa 6 mesi considerando le parole dello stesso giocatore sui propri social.

Questa la spiegazione data da Di Lorenzo: "Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose. La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili.

Il vostro capitano!".