Napoli, tegola Di Lorenzo: il capitano si opera al piede sinistro, il report del club

Giovanni Di Lorenzo si opera: tegola importante per il Napoli, che dunque perderà a lungo il proprio capitano. Questo il report del club azzurro: "In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa".

Nei giorni scorsi l'ex medico sociale della Nazionale Castellacci ha commentato così il problema fisico al ginocchio dell'azzurro: "La lesione – differenziata per gradi – nel recupero dipende dalla gravità della stessa. La diagnosi è molto generica, credo sia interessato il legamento collaterale. Se è così, un secondo grado a livello legamentoso comporta uno stop di almeno 45 giorni. Di Lorenzo è caduto senza protezione di un muscolo sul ginocchio che ha avuto l’infortunio. Tutta la spinta biomeccanica è andata sul ginocchio , causando la distorsione. Questa dinamica può portare a infortuni seri. Non credo c’entri qualcosa il fatto di aver saltato con le braccia aperte o chiuse, c’entra solo il modo in cui si cade. altri giocatori sono caduti saltando comunque con le braccia aperte e si sono fatti male ugualmente”.