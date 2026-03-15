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Pisa, Caracciolo si traveste da bomber: "Sulle rimesse è uno schema. Io credo al miracolo"

Pisa, Caracciolo si traveste da bomber: "Sulle rimesse è uno schema. Io credo al miracolo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 21:30Serie A
Simone Bernabei

Il difensore del Pisa Antonio Caracciolo è stato uno dei grandi protagonisti del successo sul Cagliari per 3-1, risultato arrivato grazie ad una sua doppietta. Queste le sue parole:

Ha sfiorato la tripletta. Si gioca meglio pensando all’orgoglio?
"Si, ma sono arrivato cotto. Sperare non costa nulla, dobbiamo lottare perché è importantissimo finire nel modo migliore. Poi io ci credo nel miracolo".

Come state vivendo questo momento?
"I momenti complicati sono stati la nostra base, noi sappiamo cosa è stato fatto e non possiamo tornare indietro. Ci proveremo fino alla fine, ma serve unione. Abbiamo solo una strada: essere positivi”.

Come avete reagito sul 3-1?
"Sul 3-1 ci siamo detti di addormentare un po' la partita, per correre meno rischi possibili. Cosa che ci è mancata durante l'anno".

Un commento sui gol?
"Sicuramente è uno schema quello sulle rimesse laterale. Mi tengo stretto il premio di MVP".

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