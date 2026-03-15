Roma, Ghilardi: "Resettiamo dopo questa sconfitta, testa all'Europa"

Dopo la sconfitta con il Como, ecco le parole di Daniele Ghilardi ai microfoni di DAZN: "Come ha detto il mister, le cose non ci stanno andando bene ultimamente. Ora dobbiamo resettare perché abbiamo due obiettivi: il posizionamento in campionato e il percorso in Europa League. Resettiamo dopo questa brutta sconfitta perché era uno scontro diretto e continuiamo a lavorare, ci rialzeremo di sicuro. Purtroppo abbiamo preso gol a difesa schierata, dobbiamo certamente lavorare meglio: cercavano di toglierci riferimenti, lo sapevamo e abbiamo provato a contenerli.

In alcuni contesti siamo stati bravi, ma non è bastato. Il mio momento? Sono contento, mi sento bene e arrivo in partita con tranquillità: inizialmente sapevo di non partire tra i titolari e ho aspettato il mio momento per dare il massimo per mantenere il posto".