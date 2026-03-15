Live TMW Como, Douvikas: "Champions? Dobbiamo vedere alla fine. Prossima col Pisa"

21.19 - Tasos Douvikas, attaccante del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-1 contro la Roma: "Sì, sono molto contento per i 10 gol, vuol dire tanto per me. Ma la cosa più importante per me è stata vincere oggi. Questa vittoria ci aiuta prima di tutto per il modo in cui l'abbiamo ottenuta, abbiamo subito gol in modo molto sfortunato. Ma volevamo vincere e così abbiamo fatto. Guardiamo avanti e alla prossima partita ma con grande felicità".

Quali sono i segreti del Como? E come fai ad adattarti ai vari stili di gioco?

"Credo che la cosa più importante in tutto questo discorso sia lavorare con staff e allenatori, per capire diversi approcci nelle varie o diverse partite. Quella di Cagliari rispetto ad oggi era diversa, là era diversa e con blocco basso".

TMW - Che sollievo hai nell'essere riuscito a segnare ad una delle migliori squadre di A? Eri riuscito solo con la Lazio.

"Mi piace molto giocare contro grandi squadre e sono cresciuto. Abbiamo mostrato più carattere rispetto all'andata, perché siamo cresciuti. Sono contento per come abbiamo reagito. Rispetto alla gara d'andata era totalmente diversa, anche dall'inizio della stagione. E sono molto contento per il mio gol e per la vittoria. Se credo nella Champions? Dovremo vedere alla fine, adesso guardiamo partita dopo partita. E la prossima è col Pisa".