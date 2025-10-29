Il Como chiude i giochi col Verona: Vojvoda sentenza, 3-1 al Sinigaglia
TUTTO mercato WEB
Alla fine il Como non si lascia rimontare, ma cala il tris. Jesus Rodriguez premia la salita nello spazio di Mergim Vojvoda, che trova campo aperto e purga il Verona 3-1, chiudendo definitivamente i giochi al Sinigaglia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Primo piano
Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile