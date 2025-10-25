Il Como non dà continuità dopo la Juventus: contro un ottimo Parma finisce 0-0

Partita intensa e ricchissima di duelli, quella andata in scena al Tardini fra Parma e Como e terminata 0-0. Un match che ha visto gli uomini di Cesc Fabregas leggermente sotto tono rispetto al bellissimo successo sulla Juventus, dall'altra parte i ragazzi di Cuesta hanno messo in scena una prestazione compatta e di voglia, andando più volte vicino al vantaggio.

Nel primo tempo soprattutto, il Parma si è reso pericoloso in almeno 3-4 occasioni, col grande ex Patrick Cutrone fermato prima da Butez e poi dalla traversa quando sembrava già pronto all'esultanza. Pericoloso anche Bernabé, ma il Como se la cava sempre bene in fase difensiva.

Fabregas vede i suoi spenti soprattutto in fase propositiva e proprio per questo all'inizio del secondo tempo cambia interpreti, buttando dentro Kuhn ed il rientrante Diao al posto di Vojvoda e Caqueret. Il cambio modulo dà benefici al Como, che però resta sempre poco concreto negli ultimi 15 metri di campo. Anche perché per una volta Nico Paz non sembra essere nella sua miglior giornata. Gli ultimi tentativi del match sono ancora del Parma anche se gli uomini di Cuesta non hanno la giusta cattiveria davanti alla porta e così l'ultimo squillo è degli ospiti, con Douvikas che in acrobazia sfiora il gol.