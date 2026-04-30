Douvikas, La Provincia di Como lo esalta così: "Il bomber che non ti aspetti"

Tra le tematiche trattate oggi da La Provincia di Como, c'è anche quella calcistica. In particolare, viene esaltato un giocatore partito in sordina ma che si sta rivelando uno dei principali protagonisti dell'ottima annata fin qui condotta dalla squadra di Fabregas. Il titolo è il seguente in taglio basso nella prima pagina odierna: "Douvikas, il bomber che non ti aspetti".

Arrivato nel febbraio del 2025 dal Celta Vigo, ha vissuta la seconda parte della scorsa stagione come periodo di ambientamento segnando appena 2 gol. Quest'anno sono invece 12 in campionato: gli stessi di Thuram e del compagno di squadra Nico Paz, solo il capocannoniere Lautaro Martinez ha fatto meglio. Se si aggiunge anche la Coppa Italia, il centravanti è a quota 15 in stagione.