Il consiglio di Ventola a Gattuso: "Retegui fuori condizione, in Bosnia metterei Pio"

Nicola Ventola, in un video pubblicato su YouTube dall’account di Viva el Futbol, dice la sua sulle scelte del commissario tecnico in vista della finale playoff tra Bosnia-Erzegovina e Italia: “Riflessione sugli attaccanti: hanno fatto un po' fatica, sia Kean sia Retegui. Soprattutto Retegui non l'ho visto in condizione, faceva fatica a fare movimenti in profondità e a tenere palla, che è il suo forte. Quindi proporrei a Gattuso Pio Esposito titolare con la Bosnia".

Al momento, Gattuso sembra comunque abbastanza deciso: a Zenica dovrebbe riproporre la coppia formata da Retegui - il giocatore di movimento più impiegato da quando è ct - e Kean, con Pio Esposito che potrebbe dare il suo contributo, come già successo con l’Irlanda del Nord, a gara in corso.

Domani pomeriggio la delegazione azzurra lascerà Coverciano nel pomeriggio, in direzione Sarajevo, con volo charter in partenza da Firenze alle ore 16:30. In mattinata l’allenamento, nel tardo pomeriggio le attività stampa previste a Zenica.