Il Cruzeiro vuole 15 milioni di euro per Kaiki Bruno: il Como ne ha offerti 7 più bonus

Arrivano ulteriori dettagli sull'offerta da parte del Como per Kaiki Bruno del Cruzeiro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club lombardo ha messo sul piatto 7 milioni di euro più bonus per il terzino sinistro, ma i sudamericani hanno rilanciato e ne chiedono circa 15. Da capire adesso quale sarà la strategia dei lariani, che dovranno chiarire se vorranno proseguire il forcing oppure virare su un altro obiettivo, Nuno Tavares su tutti.

Nel frattempo sulla fascia mancina gioca e lo fa anche molto bene Alex Valle. Nel match vinto 3-0 all'Olimpico contro la Lazio ha servito un assist e disputato una partita molto positiva. Non c'è dunque tutta questa urgenza di chiudere per il classe 2003, che compirà 23 anni il prossimo 8 marzo. Il suo contratto scadrà il 31 dicembre 2027.