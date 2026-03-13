Il ct dell'Italbaseball Cervelli: "Spalletti spettacolare, io tifoso Juve per colpa di Del Piero"

Francisco Cervelli, ct della Nazionale Italiana di baseball, reduce dall'impresa contro i campioni della MLB statunitense, ha parlato di un'altra grande passione, quella per il calcio e per la Juventus: "Tutta colpa di Del Piero!", racconta il ct dell'Italbaseball a Tuttosport in una intervista realizzata oggi - "Ho iniziato a tifare Juve guardando Alex in tv. Sono nato nel 1986, quindi avevo 8-9 anni quando Del Piero ha cominciato a fare gol in bianconero. Per me rimane il numero uno, il miglior giocatore di sempre della Juventus".

"Spalletti spettacolare, creerà una Juventus forte. Ma il percorso è ancora lungo"

In merito alle prospettive della squadra, Cervelli ha dichiarato che, in veste di tifoso, il suo auspicio è sempre rivolto a vittorie e risultati positivi. Tuttavia, ha sottolineato come la complessità dello sport richieda la capacità di trovare la giusta chimica tra i componenti del gruppo.

Ha poi espresso grande stima per l'attuale allenatore, definendo Spalletti "spettacolare" e ritenendo che, grazie a una rosa di alto livello, egli possa costruire una Juventus competitiva. Ha però avvertito che sarà necessaria pazienza, poiché il percorso per riportare il club ai fasti di un tempo è ancora lungo, concludendo con il classico motto "sempre fino alla fine".