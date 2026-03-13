Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como, a gennaio no ai 20 milioni del Marsiglia per Da Cunha: per Fabregas è fondamentale

Como, a gennaio no ai 20 milioni del Marsiglia per Da Cunha: per Fabregas è fondamentale
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 11:02Serie A
Simone Lorini

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio alla rivelazione Como e a uno dei grandi protagonisti della crescita, il francese Lucas Da Cunha: complice il grande acume tattico di Fabregas, che un po' per intuizione e un po' per emergenza lo ha spostato in mezzo al campo, Da Cunha è diventato rapidamente un elemento imprescindibile per la squadra, costringendo alla panchina anche elementi ben più quotati ed esperti, diventando il direttore d’orchestra della formazione comasca.

Il mercato può aspettare: no all'OM, occhio al Tottenham se arriva De Zerbi
Ecco perché a gennaio il club comasco ha respinto al mittente l’assalto di Roberto De Zerbi, che avrebbe voluto Da Cunha all’Olympique Marsiglia. Niente da fare. Rifiutata l’offerta da circa 20 milioni presentata dall’OM per il leader della compagine biancoblù, che fa gola anche a diverse società di Premier League. Occhio soprattutto al Tottenham che potrebbe farsi avanti, a maggior ragione se De Zerbi dovesse in estate approdare sulla panchina londinese. Difficile però che il Como possa perdere il suo totem, fa sapere oggi il quotidiano torinese.

Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
