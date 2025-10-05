Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pioli punta a fare dieci con la Roma. E c'è lo zampino di Dzeko nel suo ultimo ko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 11:17Le Statistiche
di Redazione Footstats

Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini sono due tra i tecnici più esperti dell’intera Serie A. Tante le partite che si sono disputate con i due in veste di allenatore. E finora netta prevalenza del primo sul secondo visto che lo stesso Pioli è stato capace di vincere 11 partite su 22 (media esatta di una ogni due gare).

In casa propria, Pioli non perde contro Gasperini da Milan-Atalanta 0-3 del 23 gennaio 2021. E’ stata quella la sua seconda sconfitta interna contro il collega in 13 partite. Tra le affermazioni interne dell’allenatore parmense, spicca il 7-1 in Inter-Atalanta del 12 marzo 2017.

Pioli è sotto contro la Roma. Nel senso che ha vinto sì 8 gare contro i giallorossi in campionato, ma ne ha perse 11. Però c’è anche da dire che lo stesso Pioli viene da nove risultati utili di fila contro i capitolini (6 vittorie e 3 pareggi) e che non perde dal 27 ottobre 2019. In quella circostanza la Roma batté il suo Milan per 2-1 e, nota curiosa, la prima rete giallorossa la mise a segno quel Dzeko che ora ha voluto e sta allenando a Firenze.

Gasperini e la Fiorentina, nervi tesi. Insulti da parte del pubblico di casa, risposte molto piccate dell’allenatore. A parte questo 7 i successi del tecnico piemontese a fronte degli 11 dei viola.

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS GASPERINI
11 vittorie Pioli
6 pareggi
5 vittorie Gasperini
36 gol fatti squadre Pioli
27 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS ROMA
8 vittorie Pioli
9 pareggi
11 vittorie Roma
42 gol fatti squadre Pioli
56 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS FIORENTINA
7 vittorie Gasperini
13 pareggi
11 vittorie Fiorentina
36 gol fatti squadre Gasperini
43 gol fatti Roma

