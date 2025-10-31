Ufficiale Danimarca, il CT Brian Riemer rinnova fino al 2028: "Un onore guidare questa squadra"

La Federcalcio danese (DBU) ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del commissario tecnico Brian Riemer fino all’estate del 2028, assicurandosi così la continuità alla guida della nazionale maschile in vista anche dei prossimi campionati europei. Riemer, in carica da poco più di un anno, ha saputo imprimere un segno chiaro sulla nuova identità della Danimarca, puntando su un calcio offensivo e diretto. Durante la sua gestione, la squadra ha firmato vittorie di prestigio, come il successo entusiasmante contro il Portogallo al Parken e la brillante affermazione ad Atene contro la Grecia.

Il direttore del calcio della DBU, Peter Moller, si è detto entusiasta dell’accordo: "Brian è un allenatore di altissimo livello internazionale. Ha portato coraggio, innovazione e una mentalità vincente. La sua capacità di guidare e motivare i giocatori, unita a una grande sensibilità umana, lo rende il profilo perfetto per il nostro progetto".

Møller ha inoltre sottolineato che il lavoro di Riemer e del suo staff ha reso la Danimarca una squadra capace di dominare e attaccare con decisione, guadagnando il favore dei tifosi. Da parte sua, Riemer si è detto felice e orgoglioso della fiducia ricevuta: "Essere il CT della Danimarca è un grande onore e una grande responsabilità. Amo lottare insieme ai miei giocatori per rappresentare i nostri colori. Ora l’obiettivo è chiaro: qualificarci per il Mondiale e continuare a crescere, offrendo ai danesi una squadra che giochi con coraggio, fame e cuore".