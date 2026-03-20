Il Dall’Ara di Bologna per Euro 2032? Abodi: “Credo che sia ancora in corsa"

Il ministro dello Sport Andrea Abodi nei giorni scorsi ha parlato nel corso del progetto “Sky Up the Edit”, dedicato alla promozione delle competenze digitali tra i giovani, al liceo Sabin di Bologna soffermandosi anche sulla possibile candidatura del Dall’Ara a stadio ospitante dell’Europeo del 2032 che l’Italia organizzerà assieme alla Turchia.

Una candidatura che sembrava essere svanita dopo i nuovi intoppi nel progetto di ristrutturazione causati dall’aumento dei costi del progetto – da 140 a 220 milioni di euro – che avevano portato il Comune di Bologna a ritirare i 40 milioni di euro stanziati per destinarli ad altre opere e all’aiuto alla fasce della cittadinanza più in difficoltà a causa del carovita.

“Credo che il Dall’Ara sia ancora in corsa per ospitare gli Europei del 2032. C’è una competizione, ma il tempo sta passando ed è una questione di scelte definitive- ha spiegato Abodi come riporta 1000cuorirossoblu.it - Sono convinto che Bologna avrà un nuovo stadio e noi vorremmo che concorresse per il 2032. Ne ha diritto la città, la società e tutti quei tifosi che mi auguro potranno trovarsi nelle migliori condizioni entrando in uno stadio funzionale, accessibile e moderno”.