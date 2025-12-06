Stadio Franchi, mercoledì il sopralluogo per definire un nuovo cronoprogramma dei lavori

Nonostante i recenti incontri tra Comune e Fiorentina non abbiano portato a progressi significativi, l’amministrazione comunale prosegue il proprio percorso e ha programmato per mercoledì un nuovo sopralluogo al cantiere del Franchi. Come riportato da La Nazione, alla visita parteciperanno congiuntamente le commissioni Infrastrutture e Sport, occasione in cui potrebbe essere illustrata una versione aggiornata del cronoprogramma, pur con la sindaca Sara Funaro che continua a indicare il 2029 come termine dei lavori. L’impressione è che le firme necessarie alla variante progettuale possano arrivare già prima dell’ispezione, cui prenderanno parte anche l’assessora Perini e i tecnici di Palazzo Vecchio.

Sul fronte viola resta invece l’ultimatum lanciato da Rocco Commisso, ribadito alla sindaca dal dg Ferrari: entro fine anno il club attende risposte definitive per valutare un intervento diretto da 50-60 milioni, copertura dell’intero fabbisogno comunale. In cambio, la Fiorentina chiede una concessione di lungo periodo a canone agevolato e la gestione del secondo lotto dei lavori.

I colloqui proseguono senza passi avanti decisivi, si legge sul quotidiano, anche se il dialogo resta intenso. Il tempo però stringe e la chiarezza è necessaria per non compromettere l’obiettivo di vedere il nuovo Artemio Franchi nella lista degli stadi per gli Europei del 2032.