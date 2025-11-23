Il doppio ex Masucci: "Il Sassuolo programma, il Pisa ha accelerato l'adattamento alla Serie A"

L'ex attaccante Gaetano Masucci, che in carriera ha giocato sia per il Sassuolo che per il Pisa, squadre che si affrontano domani, ha parlato della partita del lunedì ai microfoni di 50 Canale: "Sono stato a Sassuolo dal 2004 al 2014. Arrivai come ragazzino in C2, era una squadra che si era appena salvata vincendo i playout. Squinzi è stata una figura importantissima, portando la società ad assestarsi a livello alto. C’è stata una bella programmazione, un gruppo storico di amici. Una scalata che ci ha condotto fino in Serie A. Domenico Berardi il compagno più forte con cui ho giocato".

Masucci prosegue poi nella sua analisi soffermandosi sul Pisa di Gilardino: "Il Pisa ha accelerato lo step di ambientamento alla categoria, ha fatto grandi prestazioni con una rosa ricca degli elementi della scorsa stagione. Ciò grazie anche a mister Gilardino, un allenatore che stimo tanto. La rosa aveva grandi valori, lui ha dato un’organizzazione forte. Mi piace molto la preparazione della partita, il piano gara, il linguaggio del corpo. Mi ha fatto una grandissima impressione e me ne hanno sempre parlato bene. La squadra sa cosa fare".

Quindi, le sue previsioni per la partita: "Mi aspetto una gara tattica nel primo tempo, con due squadre che non si sbilanceranno. Il piano gara sarà dettato dagli episodi".