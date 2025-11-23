Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, nel pomeriggio vince solo la Giana. Pari per Salernitana e Campobasso

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:32Serie C
Tommaso Maschio

Nelle tre gare appena concluse di Serie C arriva una sola vittoria: quella della Giana Erminio nel Girone A che ha la meglio sull'Ospitaletto grazie alla rete di Vitale poco dopo l'ora di gioco. Pareggio senza gol invece fra Guidonia Montecelio e Campobasso nel Girone B e infine 1-1 fra Salernitana e Potenza con gli ospiti che passano in vantaggio al 77° con Schimmenti e raggiunti a cinque dalla fine da Ferrari. Nel maxi recupero (oltre dieci minuti) la squadra campana resta anche in dieci per l'espulsione di Tascone per fallo da ultimo uomo. La panchina granata si gioca così la chiamata del Football Video Support, ma la decisione non cambia.

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
15' Caccavo
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0
81' Akpa Akpro
Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2
12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)
Virtus Verona-Triestina 0-0
Trento-Inter U23 0-1
78' Spinaccè
Union Brescia-Vicenza 0-1
45'+1 Costa (V), 68' Cisco (U)
Novara-Renate 0-1
78' De Leo
Giana Erminio-Ospitaletto 1-0
62' Vitale
Domenica 23 novembre
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 39, Lecco 30*, Union Brescia 29, Inter U23 25*, Cittadella 24*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Pianese-Forlì 3-2
32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)
Ravenna-Gubbio 1-1
1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)
Carpi-Rimini 2-1
6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)
Ascoli-Arezzo 0-2
74' Pattarello, 84' Chierico
Ternana-Juventus Next Gen 1-0
69' Leonardi
Guidonia Montecelio-Campobasso 0-0
Domenica 23 novembre
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Carpi 24, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Pineto 22*, Campobasso 21, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20*, Gubbio 19*, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16*, Pontedera 15, Bra 13, Livorno 11*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -2

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella
Giugliano-Casarano 1-3
13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)
Siracusa-Team Altamura 1-1
23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)
Sorrento-Casertana 0-1
37' Proia (C), 66' Bolsius (S)
Trapani-Foggia 3-1
3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)
Monopoli-Picerno 0-2
29' e 76' Abreu (P)
Cavese-Atalanta U23 2-2
20' Sorrentino (C), 25' Vavassori (A), 38' Cortinovis (A), 44' [rig.] Orlando (C)
Catania-Latina 1-0
9' Forte
Cosenza-Benevento 1-1
15' Lamesta (B), 26' Kouan (C), 62' [rig.] Garritano (C)
Salernitana-Potenza 1-1
77' Schimmenti (P), 85' Ferrari (S)

Classifica - Catania 31, Salernitana 31, Cosenza 29, Benevento 29, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani 20, Potenza 20, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11

* una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
