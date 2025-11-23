Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati

La Roma vince ancora una volta, dando una riposta forte e chiara al successo di ieri del Napoli sull'Atalanta e riprendendosi la vetta della classifica in solitaria aspettando il derby di stasera fra Inter e Milan. Se i nerazzurri non dovessero vincere stasera, la squadra di Gasperini chiuderebbe la 12^ giornata davanti a tutti.

Tre punti, quelli arrivati col 3-1 alla Cremonese, arrivati con la solita magia di Mati Soulé, ma anche e soprattutto con la qualità dei cambi operati dal tecnico di Grugliasco. A inizio ripresa infatti l'allenatore giallorosso ha mandato in campo prima El Aynaoui, quindi Evan Ferguson e Stephan El Shaarawy: tre cambi che di fatto hanno deciso la sfida e consegnato la vetta.

Il 2-0 è infatti la prima esultanza italiana di Evan Ferguson, centravanti arrivato in estate dal Brighton che fin qui era rimasto a secco: al 65' l'attaccante è bravissimo a rifinire in porta un perfetto pallone consegnatogli da El Aynaoui. Pochi giri d'orologio dopo, ecco la rete del 3-0 di Wesley, arrivata grazie ad un meraviglioso assist col contagiri di El Shaarawy. Un contributo dalla panchina importante insomma, che potrebbe regalare alla Roma capolista nuova linfa vitale e ulteriore spinta per proseguire la corsa Scudetto.