Serie C, 15ª giornata: frenate Vicenza, vola invece l'Arezzo. Il Cosenza stende il Benevento

© foto di Uff. Stampa Olbia Calcio
Claudia Marrone
Oggi alle 16:32Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di venerdì, e i primi tre anticipi, ha preso il via la 15ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi interamente nella serata di lunedì, come ormai consueto per il campionato.

Al netto di questo, con il pomeriggio odierno, sono andate in archivio diverse gare, comprese quelle che hanno preso il via alle 14:30, e che hanno visto in campo diversi scontri di vertice, a cominciare da quello del Girone A tra Union Brescia e Vicenza: passato in vantaggio nel primo tempo, il Lane porta poi via un solo punto. Sono invece tre - e pesanti - quelli che, nel Girone B, porta via l'Arezzo da Ascoli, mentre nel Girone C sono fondamentali le vittorie di Catania, per altro primo in attesa della Salernitana, e Cosenza.

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
15' Caccavo
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0
81' Akpa Akpro
Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2
12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)
Virtus Verona-Triestina 0-0
Trento-Inter U23 0-1
78' Spinaccè
Union Brescia-Vicenza 0-1
45'+1 Costa (V), 68' Cisco (U)
Novara-Renate 0-1
78' De Leo
Domenica 23 novembre
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 39, Lecco 30*, Union Brescia 29, Inter U23 25*, Cittadella 24*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Novara 18, Giana Erminio 16*, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14*, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Pianese-Forlì 3-2
32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)
Ravenna-Gubbio 1-1
1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)
Carpi-Rimini 2-1
6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)
Ascoli-Arezzo 0-2
74' Pattarello, 84' Chierico
Ternana-Juventus Next Gen 1-0
69' Leonardi
Domenica 23 novembre
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Carpi 24, Ternana 24, Guidonia Montecelio 23*, Pineto 22*, Campobasso 20*, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20*, Gubbio 19*, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16*, Pontedera 15, Bra 13, Livorno 11*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -2

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella
Giugliano-Casarano 1-3
13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)
Siracusa-Team Altamura 1-1
23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)
Sorrento-Casertana 0-1
37' Proia (C), 66' Bolsius (S)
Trapani-Foggia 3-1
3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)
Monopoli-Picerno 0-2
29' e 76' Abreu (P)
Cavese-Atalanta U23 2-2
20' Sorrentino (C), 25' Vavassori (A), 38' Cortinovis (A), 44' [rig.] Orlando (C)
Catania-Latina 1-0
9' Forte
Cosenza-Benevento 1-1
15' Lamesta (B), 26' Kouan (C), 62' [rig.] Garritano (C)
Domenica 23 novembre
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Classifica - Catania 31, Salernitana 30*, Cosenza 29, Benevento 29, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani 20, Potenza 19*, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11

* una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

