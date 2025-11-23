Spezia, Vignali: "Staccato la spina nella ripresa. Non cerchiamo alibi"

Al termine della partita al Martelli, con lo Spezia sconfitto nettamente dal Mantova, ecco le parole di Luca Vignali ai microfoni della stampa: “Abbiamo approcciato la partita nella maniera giusta, sapevamo che il Mantova ha un ottimo palleggio e abbiamo cercato di fare il possibile per chiudere le linee, infatti nel primo tempo abbiamo fatto gol e creato occasioni nitide. Nella ripresa abbiamo staccato la spina, loro hanno avuto più voglia di vincere e noi non siamo più riusciti a reagire"

Come si reagisce a questa situazione?

Se continuiamo a parlare e a cercare motivazioni andiamo poco lontano, bisogna allenarsi bene, pensare a sacrificarsi e a mantenete lo stesso atteggiamento per tutti i novanta minuti, sennò succede quanto successo oggi. Guardare gli altri dal basso non aiuta, io credo che sia prevalentemente un fatto di testa, è evidente che loro hanno avuto più voglia di fare gol e noi non abbiamo avuto abbastanza paura di subire gol. Su questo bisogna lavorare e l’allenamento è l’unico modo per uscire da questa situazione.

Il cambio della guida tecnica ha inciso?

Donadoni ha fatto due partite con noi, sono poco più di due settimane che lo conosciamo e, come ho detto, bisogna solo continuare a lavorare e farlo ancora meglio; pensavamo di esserci allenati bene, ma evidentemente non è bastato. Discorsi nello spogliatoio ne possiamo far ben pochi, ora l’allenatore è cambiato, e il mister è sempre il primo a pagare, ora tocca a noi metterci la faccia.

Come reagisce la società?

La Proprietà ci è vicina, è molto solida e a noi non fa mancare assolutamente nulla, ci fa sempre sentire il suo sostegno, perciò non ci sono alibi, dobbiamo solo allenarci bene e cercare di giocare il meglio possibile".