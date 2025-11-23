Monza-Cesena 1-0, le pagelle: Obiang lancia i brianzoli, bianconeri a testa alta

Monza-Cesena: Risultato finale 1-0



MONZA

Thiam 6 – Fa venire i brividi ai propri tifosi con un passaggio avventato nel primo tempo, per il resto mostra sempre grande sicurezza e personalità quando viene chiamato in causa. Sbarra la strada prima a Shpendi e poi a Berti nel secondo tempo, talvolta appare troppo sicuro di se.

Izzo 6.5- Garantisce fisicità al pacchetto arretrato biancorosso, sbarrando la strada sistematicamente a tutti quelli che capitano dalle sue parti. Sulle palle inattive è sempre un pericolo costante creando presupposti di pericosità. Dal 83’ Lucchesi SV

Ravanelli 7- Si fa trovare impreparato solo in occasione del gol annullato a Shpendi. Per il resto è un orologio svizzero nelle chiusure nella propria area e negli anticipi. Perfetto nelle letture e nel capire come si possa sviluppare l’azione avversaria.

Carboni 6.5 – Partecipa alla costruzione di gioco offensiva, soprattutto nel primo tempo. E’ una soluzione per garantire superiorità sulla fascia sinistra. In fase di non possesso sempre attento e preciso, in sofferenza in alcuni frangenti nel finale con gli inserimenti di Berti

Birindelli 5.5- Ingaggia un bel duello con Frabotta tutto velocità. Tuttavia non si vede moltissimo in fase offensiva, mentre nella sua zona di competenza soffre la spinta, soprattutto nel finale di Adamo: non a caso nasce l’occasione per Shpendi.

Pessina 6.5 – Oscuro lavoro di filtro a centrocampo, alternandosi con in compagno di reparto nell’abbassarsi alle spalle dei centrali per la costruzione dal basso. Sempre lucido nelle scelte e preciso.

Obiang 7– Catalizza molti palloni dalle sue parti orchestrando il gioco nella zona nevralgica del campo. Non soltanto fisicità ma anche movimento, prima serve Alvarez che manda a lato poi si inserisce in maniera perfetta siglando il gol partita. Dal 68’ Colombo 6- Si deve dedicare esclusivamente alla fase difensiva, lo fa con volontà e sacrificio dando il suo apporto nel difendere il prezioso vantaggio

Azzi 6.5 – Il gol partita nasce da una sua accelerazione che sorprende gli avversari, il suo servizio per Mota permette ad Obiang di andare in rete. Non può giocare sui ritmi del primo tempo e nella ripresa va leggermente in difficoltà

Colpani 6 – Sempre nel vivo dell’azione ma troppo spesso cerca la ciocata sofisticata non riuscendo ad essere concreto al limite dell’area. La sua qualità è sopraffina ma deve dare di più. Dal 61’ Ciurria 5.5 Partita di sofferenza per lui, non totalmente nelle sue corte. Si applica con sacrificio ma va in difficoltà a limitare gli esterni avversari.

Mota 6- Lavora ai fianchi la retroguardia avversaria, ingaggiando duelli rusticani con i difensori del Cesena. Decisivo l’assist per Obiang, poi litiga con avversari e Mucera reclamando un rigore nel secondo tempo. Dal 84’ Delli Carri SV

Alvarez 5.5 – Da annotare un tiro a lato di poco nel primo tempo, poi sono pochi i palloni giocabili per lui. La condizione deve inevitabilmente crescere, visto che rientrava dopo un mese di assenza. Dal 68’ Maric 6- Non si vede molto ma il suo ingresso in campo coincide con una fase in cui i brianzoli si dedicano principalmente alla fase difensiva, lui risponde presente

Paolo Bianco 7- Settima vittoria consecutiva e primato in classifica, dobbiamo aggiungere qualcosa? lo straordinario potenziale dei brianzoli sta venendo fuori, se alla qualità si aggiunge sacrificio ed umiltà sarà difficile scalzare il Monza dal primo posto

CESENA

Klinsmann 6- Poco impegnato il portiere americano del Cesena, strano a dirsi in casa della capolista. Incolpevole sul gol di Obiang per il resto attento a svolgere al meglio l’ordinaria amministrazione

Ciofi 6 – Dalla sua parte c’è lavoro soprattutto nel primo tempo, visto che il Monza predilige la sua zona per i suoi attacchi. Tagliato fuori in occasione del gol, dove deve una scelta se andare su Mota Carvalho oppure assorbire l’inserimento di Obiang. Si propone in avanti per cercare la via del gol non riuscendo a trovare la stoccata. Dal 83’ Magni SV

Zaro 5.5- Non legge in maniera adeguata l’inserimento a fari spenti di Obiang facendosi tagliare fuori in occasione del gol. In altre circostanze non appare sufficientemente preciso nelle chiusure andando in sofferenza.

Mangraviti 6 – Qualche incertezza nel primo tempo, quando perde dei palloni in uscita. Con il passar del tempo il suo rendimento cresce riuscendo a limitare Colpani, nel finale partecipa al forcing finale.

Ciervo 6 – Soprattutto nel primo tempo Non è una partita per le sue corde, costretto principalmente a ripiegare sugli avversari che fanno girare la palla in maniera continua. Meglio quando spinge creando problemi agli avversari.

Berti 6.5- Fosforo e gamba al servizio della squadra, mezzala moderna in grado di spaccare con i suoi inserimenti. Cancellato il suo assist per il fuorigioco di Shpendi, sempre nel vivo dell’azione mostrando qualità non indifferenti.

Castagnetti 6- Catalizza la manovra andando ad aiutare i difensori in costruzione. In fase di non possesso c’è da soffrire, soprattutto nella prima parte ma resta sempre un punto di riferimento. Dal 83’ Bertaccini SV

Francesconi 5.5- Prestazione non convincente la sua, costretto spesso ad inseguire gli inserimenti dei brianzoli mentre in avanti si limita al compitino 75’ .Bastoni 5.5 Solo qualche appoggio per i compagni e nulla più

Frabotta 6- Ingaggia un bel duello con Birindelli tutto sulla corsa, applicato come sempre nelle due fasi senza strafare in attacco. Dal 75’ Adamo 6.5 Conferisce freschezza e maggiore imprevedibilità alla manovra bianconera.

Blesa 5 – Ci sono pochi palloni per lui ma quando capitano dalle sue parti sbaglia sempre le scelte, sembra avulso dalla partita. Dal 60’ Olivieri 6 Più vivace e propositivo rispetto al compagno, partecipa alla manovra mostrando maggior efficacia

Shpendi 6- Partita molto difficile per lui, costretto spesso a fare sportellate con i difensori avversari. Da bomber che si rispetti riesce comunque a costruirsi un occasione oltre al gol annullato per pochi centimetri.

Michele Mignani 6.5- Esce a testa alta la sua squadra, questo non cambia lo stato delle cose: i bianconeri vengono comunque sconfitti ma fanno sudare le fatidiche sette camice alla capolista. Il tecnico nella ripresa risvolta come un calzino la sua squadra cambiando il centrocampo, per quanto visto avrebbero meritato il pareggio