Sampdoria-Juve Stabia, i convocati di Gregucci: Pedrola e Pafundi ci sono. Quattro gli assenti

“Fino a ieri, dove c'è qualche giocatore che sta recuperando efficienza per giocare, eravamo in dieci-undici-dodici. Ieri, abbiamo avuto qualche ragazzo che sta cercando di dare disponibilità per domani e ne valuteremo le condizioni oggi. Abbiamo fatto un solo allenamento sulle due settimane con 20 giocatori. Per il resto, tranne i due nazionali Cherubini e Hadzikadunic che sono tornati mercoledì, abbiamo lavorato con dodici giocatori". Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci in conferenza stampa ha parlato così della condizione della squadra in vista del posticipo di domani contro la Juve Stabia.

Rispetto all'ultima gara rientrano in attacco sia Pafundi sia Pedrola, mentre saranno assenti Ferrari e Riccio in difesa, Henderson in mezzo al campo e Cuni in avanti. Questa la lista completa:

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.