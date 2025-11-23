Serie B, Obiang lancia in orbita il Monza: Cesena ko e allungo in vetta alla classifica
Una rete di Obiang nella seconda parte della prima frazione permette al Monza di conquistare la vittoria nello scontro diretto della tredicesima giornata contro il Cesena e tornare in vetta solitaria con tre punti di vantaggio sul Modena.
La rete nata da una percussione centrale di Azzi che ha spaccato in due gli avversari, allarga a sinistra per Mota Carvalho abile a trovare il perfetto inserimento di Obiang, abile a battere di destro Klinsmann. Prima di allora il Monza si era reso più pericoloso con Alvarez che non aveva trovato lo specchio della porta romagnola, mentre successivamente al vantaggio brianzolo sono stati Ciofi e Frabotta ad andare vicini al pareggio, ma senza fortuna.
Nella ripresa l'occasione migliore capita al Cesena che al 70° troverebbe anche il gol del pari con il solito Shpendi che però parte in posizione di fuorigioco portando l'arbitro all'annullamento dopo la revisione al VAR. Nel finale è ancora la squadra bianconera ad andare vicino al gol con Zaro e ancora Shpendi, ma senza trovare il pari.
SERIE B, 13ª GIORNATA
Già giocate
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
Mantova-Spezia 4-1
5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)
Modena-Sudtirol 0-0
Monza-Cesena 1-0
37' Obiang
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Padova 14
Mantova 14
Bari 13*
Südtirol 13
Pescara 9
Spezia 8
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno