Benevento, Lamesta sincero: "Sapevo che il rigore non c'era, non ho neanche chiamato il FVS"

"Il mancato rigore nel finale? Non ho neanche chiamato la carta. Ho cercato il contatto, ma non ci sono riuscito. Ero consapevole che non fosse rigore". L'esterno offensivo del Benevento Davide Lamesta dopo la sconfitta sul campo del Cosenza, dove aveva messo a segno il gol del momentaneo 0-1, torna così sull'episodio finale parlando con sincerità dell'accaduto.

"Purtroppo il mio gol sembrava portasse tutto dalla nostra parte, ma non è andata così. Abbiamo cercato di pressare in tutti i modi il Cosenza, poi dopo il vantaggio non so cosa sia successo: siamo arretrati.- ha proseguito Lamesta come riporta Ottopagine.it - Cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno per vincere in trasferta. Siamo una squadra forte, la fascia in cui giochiamo è indifferente. Dobbiamo cercare di migliorare nel dettaglio.

Infine il giocatore sannita si sofferma sul derby contro la Salernitana in programma nel prossimo turno: "Dopo una sconfitta ovviamente il morale è basso, ma siamo forti e dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla Salernitana. Sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi, prepareremo questo derby al meglio. - conclude Lamesta - I tifosi? Ci sono sempre vicino, li ringraziamo. Anche dopo una sconfitta ci applaudono".