La Roma gioca bene e segna, 3-1 alla Cremonese e primato. L'unico neo il rosso a Gasperini

Prova di forza importante da parte della Roma di Gian Piero Gasperini che risponde al successo del Napoli sull'Atalanta andando a vincere 3-1 sul campo della Cremonese. Un risultato rotondo arrivato grazie ai gol di Soulé nel primo tempo e di Ferguson e Wesley nella ripresa, col gol di Folino a rifinire il risultato.

Il primo tempo è combattuto e vede i padroni di casa pienamente in partita: Vardy e Bonazzoli si trovano ad occhi chiusi, ma Svilar chiude ogni varco. E così al 17' è il solito Matias Soulé a trovare il gol dello 0-1 con un bellissimo mancino a giro dal limite dell'area. La prima frazione vede anche un gol annullato a Pellegrini, un palo colpito da Vandeputte e un rigore prima assegnato e poi revocato alla Cremonese.

Nella ripresa è praticamente un monologo giallorosso: Gian Piero Gasperini effettua presto i cambi e butta dentro El Aynaoui, Ferguson ed El Shaarawy, giocatori che risulteranno poi decisivi. Prima però c'è anche l'espulsione per reiterate proteste del tecnico giallorosso che salterà così lo scontro diretto col Napoli di domenica prossima all'Olimpico. Proprio mentre Gasperini sta lasciando il campo, ecco lo 0-2 di Evan Ferguson, alla prima esultanza romanista. Passano pochi minuti e la Roma chiude la pratica, con la rete di Wesley su assist di El Shaarawy. In chiusura arriva il gol della bandiera per i padroni di casa con Francesco Folino, con la Roma che comunque porta a casa altri tre punti guadagnandosi la vetta solitaria della classifica.