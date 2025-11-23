Sampdoria-Juve Stabia, i convocati di Abate: buona notizia per l'attacco. C'è Gabrielloni

Vigilia di gara per la Juve Stabia, che domani farà visita alla Sampdoria in occasione della gara valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Ferraris' di Genova, con fischio di inizio del match fissato alle ore 20:30.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri, mister Ignazio Abate si è così espresso circa la rosa: "La sosta ci ha permesso di recuperare qualche giocatore, sono contento di Pierobon che ha fatto 10 giorni ad alto livello. Gabrielloni, invece, stringe i denti ma è in fase di recupero, mentre Varnier non è ancora disponibile. Burnete e Zuccon hanno qualche problemino, il primo non ci sarà mentre per Federico valuteremo domani. Bisogna dare importanza sia al fattore campo che a quello mentale, dobbiamo interpretare la partita in modo giusto, i ragazzi l’hanno preparata bene con un piano gara che speriamo si riveli giusto. Dobbiamo essere bravi a reggere, fare risultato fuori casa sarà possibile solo con una grande fase difensiva".

Le assenze, però, non si limitano agli uomini di cui ha parlato il tecnico, ma a loro si aggiungono anche gli indisponobili Battistella, Ciammaglichella, Duca e Morachioli.

Di seguito, l'elenco dei 22 convocati:

PORTIERI: Boer, Confente, Signorini, Vetró;

DIFENSORI: Baldi, Bellich, Carissoni, Giorgini, Mannini, Reale, Ruggero, Stabile;

CENTROCAMPISTI: Cacciamani, Correia, Leone, Maistro, Mosti, Pierobon;

ATTACCANTI: Candellone, De Pieri, Gabrielloni, Piscopo.