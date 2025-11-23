Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sampdoria-Juve Stabia, i convocati di Abate: buona notizia per l'attacco. C'è Gabrielloni

Claudia Marrone
Oggi alle 18:17Serie B
Claudia Marrone

Vigilia di gara per la Juve Stabia, che domani farà visita alla Sampdoria in occasione della gara valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Ferraris' di Genova, con fischio di inizio del match fissato alle ore 20:30.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri, mister Ignazio Abate si è così espresso circa la rosa: "La sosta ci ha permesso di recuperare qualche giocatore, sono contento di Pierobon che ha fatto 10 giorni ad alto livello. Gabrielloni, invece, stringe i denti ma è in fase di recupero, mentre Varnier non è ancora disponibile. Burnete e Zuccon hanno qualche problemino, il primo non ci sarà mentre per Federico valuteremo domani. Bisogna dare importanza sia al fattore campo che a quello mentale, dobbiamo interpretare la partita in modo giusto, i ragazzi l’hanno preparata bene con un piano gara che speriamo si riveli giusto. Dobbiamo essere bravi a reggere, fare risultato fuori casa sarà possibile solo con una grande fase difensiva".
Le assenze, però, non si limitano agli uomini di cui ha parlato il tecnico, ma a loro si aggiungono anche gli indisponobili Battistella, Ciammaglichella, Duca e Morachioli.

Di seguito, l'elenco dei 22 convocati:

PORTIERI: Boer, Confente, Signorini, Vetró;
DIFENSORI: Baldi, Bellich, Carissoni, Giorgini, Mannini, Reale, Ruggero, Stabile;
CENTROCAMPISTI: Cacciamani, Correia, Leone, Maistro, Mosti, Pierobon;
ATTACCANTI: Candellone, De Pieri, Gabrielloni, Piscopo.

