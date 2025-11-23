Inter, Akanji: "Mi sento bene, vogliamo i tre punti davanti ai nostri tifosi"

A pochi minuti dal derby della Madonnina, Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di Inter TV presentando così la sfida contro il Milan. Il difensore nerazzurro ha raccontato così le sue sensazioni dopo il rientro dalla pausa delle Nazionali:

“Mi sento molto bene, sia a livello individuale che come squadra. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma vogliamo i tre punti”.

Akanji ha poi sottolineato l’importanza di giocare un derby davanti al pubblico nerazzurro, un fattore che sente come un vantaggio decisivo:

“Giochiamo in casa, vogliamo segnare e vincere davanti ai nostri tifosi. So che avremo un tifo alle stelle, come in Premier League. Sono pronto a vivere questa gara con grande concentrazione”.

L’ex Manchester City ha individuato anche la principale insidia rappresentata dal Milan:

“Hanno tanti giocatori di qualità, dobbiamo stare attenti in fase di transizione. Tenere alta la pressione sarà fondamentale”.

INTER-MILAN - LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.