Milan, Rabiot: "Cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi..."

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan che rientra da titolare nel derby di questa sera contro l'Inter dopo l'infortunio, ha parlato prima del match a Milan TV: "Sono contento. Per queste partite non c'è bisogno di motivazione, perché hanno già tutto. Sono contento, ho avuto modo di lavorare di più durante questa sosta, e sono molto contento di poter tornare ad aiutare squadra e compagni".

Quali sono le chiavi per questa partita?

"Sarà una bella partita, anche perché in classifica siamo entrambe messe bene. Hanno giocatori forti, anche noi. Sarà una partita tosta, solida, con duelli e speriamo con tanti gol".

Come si sente, al top?

"Cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi e non migliori più. L'anno scorso ho fatto una grande stagione in Francia, sono tornato anche con più voglia di far bene e aiutare la squadra con la mia esperienza. Mi sento bene e voglio godermi questi anni qui in Italia".