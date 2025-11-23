Il Lecce reclama per l'1-0 annullato, Marelli: "Isaksen simula, errore non andare all'OFR"

Luca Marelli, ex arbitro e analista di DAZN, nel post-partita di Lazio-Lecce si sofferma sui due gol annullati, uno per parte: "Due reti annullate, la prima in campo dall'arbitro Arena, la secondo con OFR. La rete dell'1-0 possibile del Lecce viene annullata per evitare la possibilità al VAR di intervenire. C'è una simulazione di Isaksen, chiamiamola col suo nome: simula un colpo al volto, mentre è solo una mano appoggiata al petto.. Francamente non riesco a vedere un'infrazione e anche la valutazione di campo non regge. Qui a mio parere c'era la possibilità di OFR, non c'è una spinta, non c'è una trattenuta, ma solo una mano appoggiata al petto. Il volto non viene neanche sfiorato, Isaksen simula. Serra avrebbe dovuto richiamare Arena e convalidare una rete irregolare".

Altra rete annullata a Boulaye Dia nel secondo tempo, anche qui dopo On Field Review. Marelli commenta così: "Contatto non di grandissima entità, ma bisogna considerare l'azione nella sua dinamica. Il ralenti restituisce un'immagine un po' fasulla. L'immagine che ha chiarito l'episodio è quella da dietro, perché si vede che la spinta di Dia su Tiago Gabriel arriva da dietro, non è schiena contro schiena, dunque qui è stato giusto andare al monitor per l'OFR e cambiare la decisione. Dia non cerca il pallone, ma l'avversario e gli fa perdere l'equilibrio".