Serie A, classifica aggiornata: Roma da sola in vetta in attesa del derby

La Roma risponde al Napoli e in attesa del derby di Milano di questa sera si porta in solitaria in vetta alla classifica di Serie A. Il 3-0 contro la Cremonese porta la squadra di Gasperini a quota 27, a +2 dal Napoli e +3 da Inter e Bologna. Ferma al 12esimo posto, a +6 dalla zona retrocessione, la squadra di Davide Nicola.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Roma 27

Napoli 25

Inter 24*

Bologna 24

Milan 22*

Juventus 20

Como 18*

Sassuolo 16*

Lazio 15*

Udinese 15

Torino 14*

Cremonese 14

Atalanta 13

Cagliari 11

Parma 11

Lecce 10*

Pisa 9*

Genoa 8

Fiorentina 6

Verona 6

* una partita in meno

Le partite della 12^ giornata

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta 3-1

17' Neres (N), 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

Hellas Verona - Parma 1-2

18' Pellegrino (P), 65' Giovane (V), 80' Pellegrino (P)

Cremonese - Roma 1-3

17' Soulé (R), 65' Ferguson (R), 69' Wesley (R), 90'+3 Folino (C)

Lazio - Lecce (23 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Milan (23 novembre ore 20.45, DAZN)

Torino - Como (24 novembre ore 18.30, Sky e DAZN)

Sassuolo - Pisa (24 novembre ore 20.45, DAZN)