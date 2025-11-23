Serie A, classifica aggiornata: Roma da sola in vetta in attesa del derby
La Roma risponde al Napoli e in attesa del derby di Milano di questa sera si porta in solitaria in vetta alla classifica di Serie A. Il 3-0 contro la Cremonese porta la squadra di Gasperini a quota 27, a +2 dal Napoli e +3 da Inter e Bologna. Ferma al 12esimo posto, a +6 dalla zona retrocessione, la squadra di Davide Nicola.
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Roma 27
Napoli 25
Inter 24*
Bologna 24
Milan 22*
Juventus 20
Como 18*
Sassuolo 16*
Lazio 15*
Udinese 15
Torino 14*
Cremonese 14
Atalanta 13
Cagliari 11
Parma 11
Lecce 10*
Pisa 9*
Genoa 8
Fiorentina 6
Verona 6
* una partita in meno
Le partite della 12^ giornata
Cagliari - Genoa 3-3
18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)
Udinese - Bologna 0-3
54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi
Fiorentina - Juventus 1-1
45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)
Napoli - Atalanta 3-1
17' Neres (N), 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)
Hellas Verona - Parma 1-2
18' Pellegrino (P), 65' Giovane (V), 80' Pellegrino (P)
Cremonese - Roma 1-3
17' Soulé (R), 65' Ferguson (R), 69' Wesley (R), 90'+3 Folino (C)
Lazio - Lecce (23 novembre ore 18, Sky e DAZN)
Inter - Milan (23 novembre ore 20.45, DAZN)
Torino - Como (24 novembre ore 18.30, Sky e DAZN)
Sassuolo - Pisa (24 novembre ore 20.45, DAZN)