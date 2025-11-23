Serie A Women, 7ª giornata: Carbonell consegna vittoria e secondo posto alla Juventus
Con la giornata di ieri, ha preso il via la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che quest'oggi, all'ora di pranzo, ha messo in scena una sfida al vertice difficilmente pronosticabile a inizio stagione: la capolista Roma ha sfidato un ostico Como Women, ma è riuscita a mantenere la vetta della classifica battendo la formazione lariana.
Il pomeriggio di calcio femminile è poi proseguito a Biella, dove, in un attesissimo confronto, si sono sfidate Juventus Women e Fiorentina, seguendo alla sfida del calcio maschile di ieri, terminata 1-1. Per quel che invece riguarda la gara in questione, la formazione di mister Max Canzi è riuscita a strappare tre punti importanti alla formazione toscana, centrando per altro il secondo posto della graduatoria, a -5 dalla Roma; a decidere il confronto, quando si era già nei minuti di recupero, Carbonell.
Di seguito, il programma completo del turno:
SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA
Già giocate
Genoa-Napoli Women 1-3
16' Cinotti (G), 48' Nielsen (N), 51' Barker (N), 90+3' Trøan (N)
Ternana Women-Parma 0-0
Como Women-Roma 0-1
44' Viens
Lazio-Inter 0-2
55', 61' Wullaert
Juventus-Fiorentina 1-0
90'+2 Carbonell
Ora in campo (parziale)
Milan-Sassuolo 2-0
48' Soo-Jeong, 55' Ijeh
Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11, Milan 9*, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Genoa 6, Sassuolo 5*, Ternana Women 4
*una gara in meno