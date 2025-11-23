Serie A Women, 7ª giornata: Carbonell consegna vittoria e secondo posto alla Juventus

Con la giornata di ieri, ha preso il via la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che quest'oggi, all'ora di pranzo, ha messo in scena una sfida al vertice difficilmente pronosticabile a inizio stagione: la capolista Roma ha sfidato un ostico Como Women, ma è riuscita a mantenere la vetta della classifica battendo la formazione lariana.

Il pomeriggio di calcio femminile è poi proseguito a Biella, dove, in un attesissimo confronto, si sono sfidate Juventus Women e Fiorentina, seguendo alla sfida del calcio maschile di ieri, terminata 1-1. Per quel che invece riguarda la gara in questione, la formazione di mister Max Canzi è riuscita a strappare tre punti importanti alla formazione toscana, centrando per altro il secondo posto della graduatoria, a -5 dalla Roma; a decidere il confronto, quando si era già nei minuti di recupero, Carbonell.

Di seguito, il programma completo del turno:

SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA

Già giocate

Genoa-Napoli Women 1-3

16' Cinotti (G), 48‎'‎ Nielsen (N), 51' Barker (N), 90‎+‎3‎'‎ Trøan (N)

Ternana Women-Parma 0-0

Como Women-Roma 0-1

44' Viens

Lazio-Inter 0-2

55', 61' Wullaert

Juventus-Fiorentina 1-0

90'+2 Carbonell

Ora in campo (parziale)

Milan-Sassuolo 2-0

48' Soo-Jeong, 55' Ijeh

Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11, Milan 9*, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Genoa 6, Sassuolo 5*, Ternana Women 4

*una gara in meno