Falcone e i legni non bastano a salvare il Lecce: un gol per tempo, la Lazio torna a vincere

Dopo lo stop con l'Inter, prima della sosta, la Lazio torna a vincere e pure a convincere nel freddo (sia dal punto di vista meteorologico che di atmosfera, complice la protesta dei tifosi rimasti fuori) dell'Olimpico. Un gol per tempo, uno alla mezzora di Guendouzi e uno nei minuti di recupero di Noslin. Al Lecce, che comunque resta in partita fino alla fine, non bastano le parate di un super-Falcone e i legni colpiti dagli avversari. Vincono i biancocelesti, meritatamente. E Sarri può sorridere.

Il copione

Fin dall'avvio di partita è la Lazio a tenere il pallino del gioco e a spingere sull'acceleratore. Con Guendouzi subito tra i più pericolosi, tra quelli che calcia di più. Nella fase centrale del match comincia a crescere il Lecce, prima però che la Lazio torni ad alzare i giri del motore. E a flirtare col gol con Dia: la gioia gli viene negata solo da una grande parata di Falcone a metà primo tempo.

Il gol di Guendouzi

Poco prima della mezzora arriva il meritato vantaggio per il sodalizio capitolino. La firma è di Guendouzi, bravo a lanciarsi su un bel cross basso di Basic e a infilare Falcone all'angolino. Anche il finale di frazione, sull'1-0, vede una Lazio più arrembante rispetto a un Lecce comunque ben organizzato che però non calcia mai in porta. Dia ci prova un altro paio di volte, ma sbatte sugli avversari. E al giro di boa è 1-0 il parziale.

Dia annullato, fischi al VAR

A inizio ripresa Sarri è costretto al cambio per l'ennesimo stop di questa stagione: Cataldi fuori, al suo posto Vecino. Il Lecce pare esser sceso in campo con un altro spirito. Ma a siglare il 2-0 è la Lazio, almeno per qualche secondo. Prima che per il gol di Dia l'arbitro Arena viene richiamato al VAR: il direttore di gara annulla la rete per un fallo dello stesso attaccante su Tiago Gabriel, lasciando il punteggio a favore della squadra di Sarri di +1.

Doppio palo e super Falcone, il 2-0 arriva solo nel recupero

La partita va avanti sul filo dell'equilibrio perché il Lecce in campo c'è, anche se le occasioni migliori a conti fatti sono tutte della Lazio. Falcone si esalta con una doppia parata decisiva - bella soprattutto quella su Isaksen - nel giro di pochi secondi. La formazione biancoceleste continua ad andare a folate e vicinissima al 2-0. Prende addirittura un doppio palo, con Guendouzi e Zaccagni. Nel finale c'è l'arrembaggio del Lecce, non troppo organizzato. E nei minuti di recupero il tanto agognato 2-0, che chiude la partita, arriva con lancio lungo di Provedel per il ritorno al gol di Noslin, quasi un anno dopo. Finisce praticamente così, sul 2-0, con una Lazio che torna a vincere. E pure a convincere.