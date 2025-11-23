Vicenza, Gallo: "Non abbiamo disputato la miglior partita. Ma i punti dispari fuori sono buoni"

Dopo il pareggio per 1-1 nel big match del Girone A di Serie C il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa commentando la prestazione dei suoi e il risultato: "Il Brescia oggi ha fatto una buonissima partita, ci ha messo in difficoltà e allo stesso tempo noi sicuramente non abbiamo disputato la miglior partita della stagione. Nonostante ciò sono contento del risultato, obiettivamente devo essere anche onesto, - prosegue Gallo - avrei potuto perderla questa partita, se avesse marcato Sandon in quella situazione non sarebbe stato il gol e magari avrei potuto andare a termine la partita, magari non meritando la vittoria, però poi dopo alla fine le chiacchiere stanno a zero, sono i risultati quelli che contano".

"Questa squadra non ci ha abituati a essere una squadra lunga, è più che altro una squadra compatta che fa corse brevi, piuttosto abbassa il baricentro e si difende perché è capace di difendersi nei momenti di difficoltà. - conclude il tecnico biancorosso - Però oggi è un po’ tutto l’insieme di questa giornata, ripeto che però siamo venuti a Brescia, abbiamo giocato come dovevamo giocare. Avremmo potuto fare meglio? Sì, però punti dispari fuori casa è sempre una buona cosa”.