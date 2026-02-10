Santacroce: "Fallo di mano? Non ci sono linee chiare. Spero che Conte sposti Buongiorno"

Nel corso del suo intervento per Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex difensore azzurro Fabiano Santacroce ha commentato le prestazioni della formazione di Antonio Conte soffermandosi in primis sul VAR: "Mi metto dalla parte degli arbitri, neanche loro sanno quando chiamare il Var, ci sono delle regole che vanno a complicare il loro lavoro".

L'ex giocatore ha poi parlato anche del fallo di mano: "Si creano sempre equivoci, non ci sono delle linee chiare" riportano i colleghi di TuttoNapoli.net. Infine un'analisi anche su Alessandro Buongiorno, protagonista di una prova in ombra in quel di Genova: "Buongiorno purtroppo non sta vivendo un buon momento, il secondo errore è frutto del primo. Mi sa che è stato condizionato, spero che Conte lo sposti un’altra volta a sinistra".