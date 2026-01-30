Parma, Nicolussi Caviglia: "So che i piazzati sono un'arma importante qui: sono pronto"

Hans Nicolussi Caviglia torna a Parma, stavolta non per essere un giovane da lanciare ma un calciatore in grado di giocarsi una maglia da titolare e per essere protagonista, ad iniziare dai piazzati: "So che i calci piazzati sono stati un'arma importante per il Parma - ha detto oggi in conferenza stampa - . Spero di aggiungermi ai buoni battitori. Ci lavoro molto".

Con quali caratteristiche diverse torni oggi?

"Sono un giocatore completamente diverso. Ero più un trequartista. Sono maturato anche fisicamente, mi sono trasformato in un giocatore più duttile e in un centrocampista centrale. Sono evoluto ma mantenendo le mie caratteristiche offensive".

Che sensazione giocare contro la Juve?

"È una partita di cartello, bella da giocare, nella quale ho fatto un grande percorso. La ritengo una partita importante ma come tutte le altre".

Torna per fare il mediano? O puoi dare di più anche negli inserimenti?

"Mi piace fare un ruolo di costruzione del gioco ma anche di interdizione e lettura. Ma un centrocampista deve essere abile nell'arrivare nell'area avversaria, non solo con inserimenti ma anche con i tiri dal limite".

Di Francesco l'ha soprannominata "Il professore". La rispecchia?

"Lo ringrazio, con lui ho trovato affinità perché abbiamo parlato di calcio e mi ha insegnato molte cose, mi fa piacere e lo condivido".